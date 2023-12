Valencia: Agenturmarke Cab Services wird verschwinden

Die Cab Services AG wird per 1. Januar 2024 «komplett und ohne personelle Veränderungen» in die Valencia Kommunikation AG integriert. «Valencia und Cab freuen sich über den bedeutenden und sorgfältig geplanten Schritt in einer über Jahre bestehenden Partnerschaft», heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Seit der Übernahme der Digitalagentur Cab Services durch die Werbeagentur Valencia Kommunikation im Jahr 2016 hätten sich die beiden Firmen in kleinen und grossen Schritten angenähert. Nun hätten sie sich kulturell weiterentwickelt und würden heute beide als agile, kollaborative Unternehmen arbeiten.

Laut Mitteilung ist es darum jetzt Zeit, «die Vision umzusetzen, die seit dem Kauf von Cab durch Valencia entstanden ist»: beide Firmen unter einer One-Brand-Strategie weiterzuführen. Dies sei ein Entscheid, der auch von den Mitarbeitenden der beiden Firmen getragen werde. Valencia-CEO Michael Gerber: «Mit der Fusion verfolgen wir das strategische Ziel, Kommunikation umfassend auf dem Markt unter einer Marke anzubieten. Hierzu mussten nicht nur die Prozesse gegenseitig angepasst werden, sondern auch die Kultur. Das haben wir nun geschafft. Wir erhalten von den Mitarbeitenden nur positives Feedback für diesen Fusionsschritt.»

So verbindet Valencia Kommunikation ihre Kreativ- und Digitalkompetenz mit starkem Fokus auf Kundenservice. Diese Integration wird gemäss Communiqué schrittweise stattfinden und in circa sechs Monaten abgeschlossen sein. Für die Kunden beider Firmen werde sich in der täglichen Zusammenarbeit nichts ändern. Neu würden sie aber davon profitieren, dass das breite Service-Portfolio der beiden Agenturen noch schneller und effizienter abgerufen werden könne. COO Christian Frey: «Wir haben unsere Kräfte damit stärker gebündelt, und ich bin überzeugt, dass die Synergieeffekte auch unseren Kunden zugutekommen werden.» (pd/cbe)