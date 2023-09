Boyden Schweiz: Aktienmehrheit geht an Partner

Armin Meier, seit 2010 und bis 2022 alleiniger Aktionär von Boyden in der Schweiz, hat sich entschieden, die Aktienmehrheit an die Partner zu übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese Verbreiterung der Aktionärsbasis soll den Grundstein für den weiteren langfristigen Erfolg von Boyden Schweiz legen.

Armin Meier behält einen wesentlichen Anteil der Aktien und wird Boyden Schweiz weiterhin als Präsident des Verwaltungsrates sowie als Managing Partner leiten. Ebenso bleibt er Aktionär der globalen Boyden Organisation (Boyden World Corporation, USA).

Er wird auch weiterhin die globale Boyden Practice für CEO & Board Services führen – sie ist ein wesentlicher Teil der Aktivitäten des globalen Boyden-Netzwerks. Meier freue sich darauf, den Wachstumskurs mit seinem Partnerteam, bestehend aus Eva Bachmann, Michèle Gschwend, Morten Hannesbo, Patrick Naef, Hannes Stettler und Chris Watts fortzusetzen, heisst es.

Der Verwaltungsrat besteht neu aus: Armin Meier (Präsident, bisher), Michèle Gschwend (neu), Morten Hannesbo (bisher) und Lisa Lang (bisher). (pd/wid)