Harbourclub: Alice Chalupny stösst zum Vorstand

Die diesjährige Mitgliederversammlung des Harbourclub konnte wegen der aktuellen Coronakrise nicht durchgeführt werden. Die Mitglieder hätten ihre Beschlüsse auf dem Zirkularweg gefasst, heisst es in einer Mitteilung dazu.

Hans-Peter Nehmer, Head of Corporate Communications, Allianz Schweiz, wurde von den Mitgliedern des HarbourClub als Präsident bestätigt. Diese Funktion nimmt er, wie bereits im Januar kommuniziert, seit Anfang Jahres wahr. Er folgt auf Dominique Morel, der ab 1. Juni Partner bei Boldt, der Agentur für Strategie, Kommunikation und Transformation wird und damit aus dem Harbourclub austritt. Seine Position im Vorstand wurde nun ebenfalls neu besetzt.

Die Mitglieder wählten Alice Chalupny, Leiterin Unternehmenskommunikation der Mobiliar, neu in den Vorstand. Chalupny leitet seit 1. Juni 2019 die Unternehmenskommunikation der Versicherungsgesellschaft Mobiliar. Zuvor war sie in derselben Funktion für die fenaco Genossenschaft mit Sitz in Bern tätig.

Bis 2014 war Chalupny als Journalistin für verschiedene Medienhäuser tätig, darunter für Ringier Axel Springer Schweiz und Tamedia, zuletzt als Wirtschaftschefin der SonntagsZeitung. Sie verfügt über einen Master in Politikwissenschaften der Universität Zürich und über ein CAS in Kommunikation und Management der Universität St. Gallen.

Der Vorstand des Harbourclub setzt sich künftig wie folgt zusammen: Hans-Peter Nehmer (Präsident), Allianz Larissa Alghisi, Julius Bär Alice Chalupny, die Mobiliar Edi Estermann, SRG/SSR Myriam Käser, Skyguide Salomé Ramseier, Hoerbiger Roman Sidler, Geberit. (pd/wid)