Farner: Andreas Gross stösst zur Agentur

Ab August stösst Andreas Gross als neuer Employer Branding Topic Lead zu Farner, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit seiner Erfahrung und seinem Fachwissen soll er die Agentur und ihre Kunden voranbringen.

Andreas Gross arbeitete in den letzten sieben Jahren als Lead Employer Branding für die Mobiliar. Davor hatte Gross laut Mitteilung mehrere leitende Funktionen inne, unter anderem bei Smile.direct Versicherungen, Nationale Suisse sowie bei der Swica. Zudem hält er einen MAS in Marketing Management der ZHAW School of Management and Law.

«In Zeiten des Fachkräftemangels sollte sich jedes Unternehmen mit Employer Branding beschäftigen und entsprechende Massnahmen umsetzen», so Andreas Gross. «Ich freue mich extrem, zusammen mit den umfassenden Dienstleistungen von Farner und meiner langjährigen Erfahrung im Employer Branding bedarfsgerechte Lösungen für die Kundinnen und Kunden von Farner zu erarbeiten und den Bereich Employer Branding massgebend weiterzuentwickeln.»

«Wir sind begeistert, Andreas Gross in unserem Team begrüssen zu dürfen», wird Markus Gut, CMO von Team Farner, in der Mitteilung zitiert. «Er ist eine Koryphäe auf dem Gebiet des Employer Brandings und wird uns dabei helfen, unser Angebot weiter auszubauen und unsere Kundinnen und Kunden bestmöglich zu unterstützen.» (pd/yk)