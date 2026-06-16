Digitec Galaxus: Angela Barandun leitet Kommunikation

«Digitec Galaxus macht alles ein bisschen anders und probiert ständig neue Sachen aus. Das will ich auch», so Angela Barandun über ihren Wechsel zum Onlinehändler Digitec Galaxus, wo sie seit April tätig ist.

Den Abgang aus dem Journalismus beschreibt sie gegenüber persoenlich.com als bewusste Entscheidung: «Ich hatte 20 Jahre lang grossen Spass im Journalismus. Und dann hatte ich Lust auf etwas Neues. Am Ende habe ich mich für ein schnell wachsendes Unternehmen mit einer starken Kultur und inspirierenden Menschen entschieden.»

Vor Digitec Galaxus war die 46-Jährige rund 20 Jahre bei Tamedia tätig, zuletzt als Leiterin der Zürich-Redaktion des Tages-Anzeigers und stellvertretende Chefredaktorin des Zürcher Zeitungsverbunds, dem neben dem Lokalteil des Tages-Anzeigers auch der Landbote, die Zürichsee-Zeitung und der Zürcher Unterländer angehörten. Im Herbst 2024 verliess sie Tamedia im Zuge von Restrukturierungen (persoenlich.com berichtete).

Nach ihrer Zeit bei Tamedia unterstützte Barandun ihren Partner Daniel Meier beim Aufbau der Velogarage und absolvierte eine Weiterbildung in AI, Data und Machine Learning an der ETH Zürich.