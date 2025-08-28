Zattoo: Antonia Mann verlässt das Unternehmen

Die 35-jährige Senior PR Managerin Antonia Mann verlässt nach sechs Jahren Ende Woche den Streaming-Anbieter. Sie war bislang für die Pressearbeit des Direct-to-Consumer-Geschäfts zuständig.

Mann begründet ihren Abschied mit dem Wunsch nach neuen Herausforderungen: «Nach mehreren spannenden und lehrreichen Jahren bei Zattoo habe ich für mich entschieden, dass es Zeit für eine neue Herausforderung ist. Ich möchte die Gelegenheit nutzen, mich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln und neue Wege auszuprobieren.»

Für die PR-Managerin war die Zeit bei Zattoo auch eine Premiere: Zum ersten Mal arbeitete sie mit Schweizer Medien zusammen. Diese Erfahrung beschreibt sie gegenüber persoenlich.com als besonders positiv: «Die Arbeit mit Schweizer Medien empfinde ich als sehr persönlich und offen. Der Markt ist kleiner, weshalb der Aufbau und die Pflege von Netzwerken eine noch grössere Rolle spielen. Es gibt ein starkes Bewusstsein dafür, dass beide Seiten von einem guten Kontakt profitieren können.»

Im Vergleich zur deutschen Medienlandschaft sieht Mann deutliche Unterschiede: «In Deutschland habe ich stärker den Eindruck, dass Journalistinnen und Journalisten klare Grenzen im Verhältnis zu PR-Verantwortlichen ziehen und stärker auf Distanz achten. Beides hat seinen Wert, aber die Zusammenarbeit in der Schweiz habe ich als besonders bereichernd und wertschätzend erlebt.»

Ihre berufliche Zukunft lässt Mann offen: «Ich gönne mir nun bewusst etwas Zeit, um mich neu zu orientieren und verschiedene Möglichkeiten auszuloten. Gerade weil ich noch jung bin und weil sich die Kommunikations- und PR-Branche durch den Einsatz von KI stark verändert, möchte ich die Chance nutzen, einen neuen Plan für die kommenden Jahre und Jahrzehnte zu entwickeln.» Ob es in Richtung Selbstständigkeit gehe oder in eine neue Branche führe, werde sich zeigen.

Wer die Nachfolge von Antonia Mann antritt, hat Zattoo noch nicht kommuniziert.