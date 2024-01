MetaDesign: Auf diese neue Marke fliegen die Bienen

Vier innovative Köpfe, ein Start-up, eine Idee: eine Gesundheits- und Lifestyle-Produktmarke zu schaffen, die auf die natürliche Kraft von Bienen baut. Ziel ist es, Marktführer für Naturprodukte auf Propolis-Basis in den Bereichen Wellness, Gesundheit und Ernährung in Europa und weltweit zu werden.

Propolis ist eine harzige Substanz, die Honigbienen aus Knospen, Saft und anderen botanischen Quellen gewinnen. Die organischen Bestandteile tragen zu den antibakteriellen, antiviralen und antioxidativen Eigenschaften bei und machen Propolis bereits seit Jahrtausenden zu einem natürlichen Heilmittel.

Um die natürliche Kraft und das Naturprodukt in einer Marke aufleben zu lassen, hat MetaDesign in einem Monat Heybee geschaffen. In einem «hochgradig kollaborativen und agilen Prozess» hat die Agentur die Strategie, den Markennamen, die visuelle Identität und das Verpackungsdesign von Grund auf entwickelt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der neue Name sei das Ergebnis einer umfassenden kreativen Exploration parallel zu intensiven Markenprüfungen. Heybee sei eine Hommage an die im Alltag kaum sichtbaren, aber enorm fleissigen Bienengenossinnen, die ein wertvolles Naturprodukt wie Propolis überhaupt erst möglich machen würden. Die Wortmarke und das Supersymbol spiegeln laut Communiqué «den leichten und lebendigen Geist des Bienentanzes wider».

Durch die einfache Natur der Bilder ermöglicht MetaDesign dem Start-up, mithilfe von KI einfach und unabhängig wirkungsvolle Visuals zu erstellen, heisst es weiter. «Aus Liebe zum Detail» sei die Typografie mit kleinen Elementen versehen, die an Bienenfühler erinnern. «Orchestriert wie ein Bienenstock» spiegle Heybee «den überraschenden, inspirierenden und fröhlichen, aber zugleich effizienten und zuverlässigen Charakter einer Marke an der Schnittstelle von Gesundheit und Lifestyle».

«MetaDesign war für uns von Anfang an Synonym für globale Branding-Expertise – für unsere globale Ambition entscheidend. Gleichzeitig hatten wir unsere Vorbehalte, ob MetaDesign in einen Start-up-Modus switchen kann, wie wir es brauchten», wird Michel Stecher, Co-Founder Heybee, in der Mitteilung zitiert. «Wir sind vom ersten Tag an positiv überrascht worden. Wir haben vom sehr engen, unkomplizieren und ehrlichen Sparring profitiert – entscheidend, um unserer Marke das erwartete Profil zu verleihen; von der initalien Business-Strategie über die Markenpositionierung bis zum Namen und dem visuellen Auftritt von Heybee.»

Lukas Eiselin, CEO MetaDesign, ergänzt: «MetaDesign wird oft als grosse Markenberatung für die globalen Big Players wahrgenommen. Das ist natürlich richtig und zeichnet uns aus. Es ist aber nur ein Teil der Wahrheit und unserer Leistung. Mit Heybee haben wir gezeigt, wie selbstverständlich wir in einem hochgradig agilen und kollaborativ Modus mit Start-ups funktionieren. Es ist uns gelungen, zusammen mit Heybee in nur einem Monat von Grund auf eine neue Marke schaffen. Das macht uns stolz und Lust auf mehr.» (pd/cbe)