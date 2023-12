Yellow: Bereits seit 125 Jahren verbunden

Die EBL (Genossenschaft Elektra Baselland) in Liestal hat der strategischen Kreativagentur Yellow das Gesamtmandat für die kommunikative Begleitung ihres 125-Jahr-Jubiläums anvertraut. In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der EBL hat Yellow die zentrale Leitidee sowie sämtliche kommunikativen Massnahmen entwickelt und umgesetzt. Zudem koordiniert und begleitet die Agentur in Basel sämtliche Aktivitäten im Jubiläumsjahr, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Energieversorgerin EBL mit Sitz in Liestal wurde am 27. November 1898 gegründet. Fokussierte sie sich zu Beginn vor allem auf die öffentliche Beleuchtung, engagiert sich die privatrechtliche und unabhängige Unternehmung heute aktiv in den Bereichen Produktion, Verteilung und Nutzung von klimafreundlicher Energie sowohl für Privat- als auch Geschäftskunden. Als nachhaltig orientierte Genossenschaft steht sie für eine sichere und klimafreundliche Energieversorgung und setzt sich besonders für die Förderung erneuerbarer Energie ein, um einen nachhaltigen Beitrag zum Schutz der Umwelt zu leisten. Anlässlich ihres 125-jährigen Jubiläums feiert die EBL gemeinsam mit der Bevölkerung im Baselbiet mit einem Jahr voller Events und Aktivitäten.

Das Mandat von Yellow in Basel umfasst von der Leitidee über das Erscheinungsbild bis hin zu den Kommunikationsmassnahmen alles, was während der Dauer des Jubiläums vom 27. November 2023 bis 27. November 2024 umgesetzt wird. Die Zeitspanne resultiert auf dem Grundgedanken, das Jubiläumsjahr gemeinsam mit und bei den Menschen im Versorgungsgebiet zu feiern. In enger Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der EBL hat die Kreativabteilung von Yellow das Motto «125 Joor verbunde» entwickelt. Es beschreibt die starke Verbundenheit, die Vernetzung und den Zusammenhalt der EBL mit den Menschen und Unternehmen in der Region und darüber hinaus.

Das Jubiläumslogo greift dieses Narrativ auf und symbolisiert zudem das Feuerwerk der geplanten Aktivitäten. Neben allen klassischen Kommunikationsmassnahmen inklusive Jubiläumsfilm konzipierte Yellow auch die Strategie für die begleitende Dokumentation des Jubiläums in den Social Media und für die Chronik, welche in Zusammenarbeit mit dem Historiker Florian Blumer umgesetzt wird.

Zum Jubiläum der Baselbieter Energieversorgerin wurde auch ein Song geschrieben. «Verbunde mit dir» entstand in Zusammenarbeit von Baschi, Les Touristes und einem Pratteler Jugendchor und ist eine gefühlvolle Liebeserklärung ans Baselbiet. Die Planung und Koordination sämtlicher Kommunikationsaktivitäten steuert das Agenturteam gemeinsam mit der EBL.

Verantwortlich bei der EBL: Simona Kreienbühl und Kathrin Woiwotka; Agentur: Strategische Kreativagentur Yellow, Basel; Song: Verantwortung: Gadget abc Entertainment, Sheryl Müller; Artists: Baschi, Les Touristes; Songproduktion: Massimo Buonanno; Songfilm: Nektar GmbH Filmproduktion; Fotograf Gala-Event: Marc Gilgen. (pd/cbe)