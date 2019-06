Klar: Christian Dietrich wird Partner

Christian Dietrich steigt bei Klar für Marken an Bord. Er ist Unternehmer und Besitzer der Marke «Arrow», einer Hand- und Fusscrème. Das operative Geschäft seiner Firma hat er einem Distributor übergeben, Dietrich selber sei aber noch immer für die strategischen Fragen zuständig, wie er gegenüber persoenlich.com ausführt. Seinen Fokus legt er nun auf Klar, wo er Partner und Managing Director wird, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Neben den praktischen Macherqualitäten» bringe Dietrich fundiertes strategisches Wissen aus seinem E-MBA an der HSG mit, welches er durch ein CAS in Innovation, Customer Experience Management und Service Design an der ZHAW ergänzt habe. Durch seine eingehende berufliche und akademische Auseinandersetzung mit der Zielgruppe der über 55-jährigen, habe er die Positionierung von Produkten und Marken in diesem Segment zu seinem Spezialgebiet gemacht.

«Super zusammengearbeitet»

Auf die Frage nach dem Grund für seinen Wechsel sagt Dietrich: «Ich wollte weg von der reinen Beratung, wieder näher an die Schnittstelle von Strategie und Kreation. Und ich habe die unternehmerische Verantwortung im alten Job vermisst, ich wollte Dinge umsetzen und nicht nur zu Papier bringen.» Mit Klar habe er immer wieder «super zusammengearbeitet». «Klar hat sich in kurzer Zeit ein grossartiges Portfolio an Kunden und Cases erarbeitet und ist am Punkt, an dem die Agentur wachsen kann. Diese Mischung aus tollem Team und unternehmerischer Herausforderung war genau das, was ich gesucht habe», schwärmt Dietrich.

Für Dietrich haben Kosmetik und Branding nicht nur Parallelen, «das sind unzertrennliche Geschwister», sagt er gegenüber persoenlich.com. Es gebe selten eine Produktkategorie, welche so intensiv von Markenversprechen angetrieben wird, wie die Kosmetik. «Um ein Produkt effektiv auf die Qualität hin überprüfen zu können, brauchen sie ein Labor, alles andere ist die subjektive sinnliche Wahrnehmung des Kunden gepaart mit dem Vertrauen in die Marke. Und somit muss die Inszenierung der Produkte auf allen Ebenen der Wahrnehmung einer kongruenten Aussage folgen.»

So könne zum Beispiel der Duft einer Crème nicht nur eine Aussage über die Inhaltsstoffe machen, sondern auch über die Wirkung und die Geschichte des Produktes. «Diese Präzision, mit der kosmetische Produkte positioniert werden müssen, hat mich immer fasziniert», so Dietrich.

Zu den Kunden von Klar gehören SBB, Radio 24, Pro Senectute oder die Universität Zürich. (pd/eh)