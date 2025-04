CRytz Consulting: Christoph Rytz macht sich selbstständig

Christoph Rytz hat Nägel mit Köpfen gemacht. Wie der 56-Jährige bereits bei seiner Kündigung beim Migros-Genossenschafts-Bund im Mai 2024 ankündigte, hat er sich nun als strategischer Kommunikationsberater selbstständig gemacht. Mit der CRytz Consulting GmbH setzt er einen «lange gehegten Wunsch» um, wie er damals gegenüber persoenlich.com sagte.

«Ich freue mich darauf, Führungspersönlichkeiten und Organisationen in herausfordernden Situationen zu unterstützen, dies mit praxiserprobter Beratung und Umsetzung – immer persönlich, strategisch und pragmatisch», erklärt Rytz zum Start seiner neuen Tätigkeit.

Der Kommunikationsexperte bringt 28 Jahre Erfahrung in der Unternehmenskommunikation mit. Vor seiner fünfjährigen Tätigkeit bei der Migros leitete er den Bereich Corporate Communications des WWF Schweiz. Zuvor war er neun Jahre lang als Leiter Unternehmenskommunikation bei SBB Cargo tätig und arbeitete mehrere Jahre für den globalen Logistikkonzern Panalpina in der Schweiz und in Grossbritannien.

Laut eigenen Angaben laufen bereits die ersten Mandate für die neue Beratungsfirma an.