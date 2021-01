Nach 31 Jahren: ComMix wird zu Studio Thom Pfister

«Thom Pfister ist ein grosses Glück und eine Riesenchance. Er steht für Aufbruch und Neuanfang», lässt sich Ursula Rytz in einer Mitteilung vom Montag zitieren. Der Schulterschluss mit Thom Pfister basiere auf dem Entscheid, die Agentur strategisch neu auszurichten und für die Zukunft besser aufzustellen.











«Mit der gebündelten Power von ComMix und Thom Pfister will die neue Markenagentur nicht zu den Grossen gehören, aber in Sachen Branding, Werbung, Design und Digital sicher zu den Besten», schreibt die Agentur weiter in einer Mitteilung.





National und international vereint Thom Pfister preisgekrönte Kreativität und 27 Jahre Erfahrung punkto Branding, Werbung und Graphic Design. Vor dem Zusammenschluss mit ComMix arbeitete Thom Pfister bei renommierten Schweizer und internationalen Kommunikations- und Designagenturen: Tomato, McCann-Erickson, Studio Achermann, Komet, Contexta und Branders. (pd/lol)