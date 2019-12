Hinter jedem Abschied, jedem Wiedersehen zwischen zwei Menschen stehen unzählige Mitarbeitende, die dazu beitragen, dass diese Momente unvergesslich bleiben, heisst es in einer Mitteilung. Die Faszination Flughafen beginne am Boden – dort, wo sich Menschen begegnen würden. Was alles nötig sei, damit der Besuch des Flughafens unvergesslich bleibe, würde der neue Arbeitgeberfilm der Flughafen Zürich zeigen.

Unter dem Motto «Wie definieren Sie Freude?» gewährt das 90-Sekunden-Video Einblicke in die vielseitige Arbeitswelt des Flughafens. Tag für Tag setzen sich 1700 Mitarbeitende bei der Flughafenbetreiberin in über 70 verschiedenen Berufen «für sichere und effiziente Abläufe, für erstklassigen Service und Freude bei den Reisenden sowie Besuchern ein», heisst es weiter.

Der Arbeitgeberfilm der Flughafen Zürich habe eine klare Botschaft: Arbeiten bei der Flughafenbetreiberin bedeute, verantwortungsvolle Aufgaben in einem einzigartigen Umfeld wahrzunehmen – eine Hommage an alle Mitarbeitende für ihren tagtäglichen Einsatz.

Verantwortlich bei der Flughafen Zürich: Coralie Klaus-Boecker (Head Marketing), Barbara Pavone (Senior Corporate Marketing Manager), verantwortlich bei Werbeagentur Zürizee (Konzept & Text): Oliver Schneider (Creative Director), verantwortlich bei Markenfilm Schweiz (Produzent): Rahel Künzler (Producer), Lukas Wälli (Regie), Joel Lopez (Kamera), Bela Adami (Schnitt). (pd/cbe)