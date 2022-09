Primcom: Daniel Predota verstärkt das Team

Die auf Tourismus spezialisierte Schweizer PR-Agentur Primcom holt sich Verstärkung: Der Österreicher Daniel Predota startet neu als Berater im neunköpfigen Team von PrimCom am Standort Zürich. Im Rahmen seines 100-Prozent-Pensums wird der 50-Jährige seine langjährige Tourismus- und PR-Erfahrung einbringen können, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung.

Nach abgeschlossenem Wirtschaftsstudium mit Schwerpunkt Tourismuswirtschaft und Umweltmanagement sowie einem internationalen Tourismus-Masterstudium sammelte Daniel Predota seine praktischen Erfahrungen unter anderem im Rahmen unterschiedlicher internationaler Projekte, bei Hotelgruppen und als Geschäftsfeldleiter bei der Niederösterreich Werbung. 2010 siedelte er in die Schweiz um und war während zwölf Jahren bei Österreich Werbung in Zürich als PR-Manager für die Pressearbeit verantwortlich. «Wir freuen uns sehr, mit Daniel Predota einenlangjährigen Tourismus- und Kommunikationsprofi bei PrimCom willkommen zu heissen. Mit seiner Erfahrung im Bereich der PR und seinem Netzwerk in der Schweizer Tourismus- und Medienlandschaft passt er sehr gut in unser Beratungsteam», sagt Vanessa Bay, Geschäftsführerin und Inhaberin von PrimCom, laut Mitteilung. (pd/mj)