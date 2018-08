Schweizerische Evangelische Allianz: Daniela Baumann wird Kommunikationsleiterin

Die Vakanz im Bereich Medien und Kommunikation der Schweizerische Evangelische Allianz (SEA) konnte in den letzten Wochen geschlossen werden. Die neue Stelleninhaberin, Daniela Baumann, hat ein Studium in Medien- und Kommunikationswissenschaft an der Universität Fribourg abgeschlossen. Nach Praktika unter anderem beim «Tages-Anzeiger» und an der Universität Bern, arbeitete Baumann während sieben Jahren für den Schweizerischen Arbeitgeberverband in Zürich, wo sie in der Verbandskommunikation vielfältige Erfahrungen sammelte. Daneben engagiert sie sich im Kirchgemeinderat der reformierten Kirchgemeinde Ittigen. Sie freue sich, ihr berufliches Fachwissen neu auch mit ihrem Glauben und den Zielen der SEA verbinden zu können, wie es in einer Mitteilung heisst.

Bereits seit dem 1. Mai arbeitet Philipp Herrgen bei der SEA. Er absolviert ein einjähriges Berufspraktikum bei der SEA. Der 36-Jährige aus Baden studiert berufsbegleitend Journalismus und Corporate Publishing an der Schule für angewandte Linguistik (SAL) in Zürich.

Der bisherige Leiter Kommunikation und Medien, Simon Bucher, wird die SEA per Ende September verlassen. Nach zwei Jahren bei der SEA wechselt er zu einer Agentur für visuelle Kommunikation (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)