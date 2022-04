Department of Noise: Das ist der Sound des wahren Lebens

Die Groupe Mutuel befindet sich im Wandel. Der Versicherer hat seine Strategie geschärft und richtet den Fokus verstärkt auf die Kombination von Gesundheit und Vorsorge. Das damit verbundene Rebranding wurde in Zusammenarbeit mit der Agentur MetaDesign Lausanne entwickelt: Sowohl die Markenidentität wie auch das visuelle Erscheinungsbild wurden überarbeitet und modernisiert (persoenlich.com berichtete).

Für die markenstrategisch abgestützte Entwicklung und Ausführung von Sound und Musik wurde Department of Noise hinzugezogen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Dabei sei ein umfassendes System von Sound-Assets geschaffen worden, welches dabei helfe, die Markenbotschaft an allen Touchpoints kohärent und emotional zu vermitteln.



Die neue Markenidentität stellt die Nähe zum Menschen und deren gelebte Gelassenheit ins Zentrum: Groupe Mututel kümmert sich um alle Gesundheitsfragen ihrer Kunden, damit diese unbeschwert und sorglos das Leben geniessen können. Dies wird auch mit der von der Agentur Numéro10 entwickelten Kampagne «Das wahre Leben», welche seit 28. März 2022 ausgespielt wird, unterstrichen. Auch bei dieser Massnahme hat der Versicherer auf die Expertise und Markenkenntnis von Department of Noise zurückgegriffen.

«Die Kampagne zum Markenlaunch soll zu 100 Prozent auf die neue Marke einzahlen. Entsprechend lag es auf der Hand, dass die Musik dazu das gleiche Gefühl wie die Sound Identity auslösen und entsprechend aus einer Hand kommen soll», so Stéphane Andenmatten, Deputy Director, Head of Communications & Brand bei Groupe Mutuel. «Unser neuer Sound unterstützt den Sweet Spot unserer Marke zwischen Empathie und Optimismus perfekt. Er ist für uns ein starkes und versatiles Instrument, um unsere Positionierung in unserer Kommunikation zu unterstreichen.»

Der neue Sound der Groupe Mututel ist seit dem Markenlaunch in verschiedenen Ausprägungen im Einsatz.



Verantwortlich bei Groupe Mutuel: Stéphane Andenmatten (Deputy Director, Head of Communications & Brand), Fanny Genoud (Brand Project Manager). Jean Philippe Chevassu (Creative Director); verantwortlich bei MetaDesign Lausanne: Carole Massanes (Global Account Director), Sophie Laird (Global Senior Account Manager), Leo Tissot (Account Executive), Isabelle Carvalho (Creative Director); verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze und Ph!L!pp Schweidler (Strategy, Creative Direction & Production), Michael Stuber (Strategy), Meng Tian (Project Lead). (pd/cbe)