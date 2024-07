Post: Deborah Murith wird Leiterin Kommunikation

Publiziert am 17.07.2024

Die Schweizerische Post hat die vakante Stelle der Leitung Kommunikation mit Deborah Murith besetzt. Sie verfügt über Führungserfahrung in der öffentlichen Verwaltung und in der Privatwirtschaft und wird die Stelle per 1. Oktober 2024 antreten. Murith folgt auf Alexander Fleischer, der die Post Ende Oktober verliess (persoenlich.com berichtete).

Deborah Murith ist seit 2017 in der Geschäftsleitung von McDonald's Schweiz, wo sie verschiedene Schlüsselrollen innehatte – zuerst als Head of Corporate Relations Department, als Direktorin der Ronald McDonald Kinderstiftung und zuletzt als Chief People Officer. An ihren früheren beruflichen Stationen war sie in leitenden Funktionen der öffentlichen Verwaltung tätig, unter anderem als Leiterin Kommunikation der Baselbieter Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion sowie als stellvertretende Leiterin Kommunikation und Mediensprecherin des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom). Deborah Murith hat Kommunikationswissenschaften studiert.

Weitere Zugänge

Zusätzlich zu Deborah Murith begrüsst die Schweizerische Post ab November 2024 Alexander Schmitt und Michel Noverraz als neue Mitglieder der Funktionsleitung Kommunikation. Mit Alexander Schmitt gewinnt die Post laut Mitteilung einen Media- und Agentur-Spezialisten, der zuletzt bei OMD Schweiz als Managing Director und Mitglied der Geschäftsleitung die strategische Ausrichtung der Agentur und die Unternehmensentwicklung verantwortete. Als Mitglied der Funktionsleitung Kommunikation wird er die interne Agentur der Post leiten und damit die konzernübergreifenden Kommunikationskanäle strategisch und operativ weiterentwickeln.

Michel Noverraz wechselt von Zweifel Pomy-Chips zur Post, wo er heute als Group Manager Brand Communication für die Bereiche Brand Communication, E-Commerce und Consumer Service verantwortlich ist. Bei der Post verantwortet Michel Noverraz die Markenführung der Post und steuert damit unter anderem die Positionierung der Marke Post, die Markenstrategie sowie das Markendesign. (pd/cbe)