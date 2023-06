McDonald's Schweiz: Jae Ah Kim wird Kommunikationschefin

Bei McDonald's Schweiz kommt es zu einem Wechsel in der Chefetage. Die seit 2017 als Kommunikationsleiterin amtierende Deborah Murith übernimmt per 1. Juli die Position des Chief People Officers.



Damit ist sie für die Bereiche Employer Branding, Employee Experience sowie Team-Engagement und Talententwicklung für insgesamt 8500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Schweiz verantwortlich. Ihre neue Aufgabe übernimmt Murith von Matthias Kutzer, der neu die Personalabteilung bei McDonald's Deutschland führen wird, wie die Fast Food Kette am Mittwoch mitteilte.



Die Leitung der Unternehmenskommunikation geht an Jae Ah Kim, die seit 2019 Teil des Kommunikationsteams ist. Mit der Beförderung von Murith und Kim gehören der Geschäftsleitung von McDonald's Schweiz demnächst gleich viele Frauen wie Männer an, wie es heisst. Damit habe man bereits vor 2025 das Ziel der Geschlechterdiversität erreicht. (awp/sda)