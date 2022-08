«Tatsächlich scheint es waghalsig, in Zeiten wie diesen zu investieren. Wir tun aber lediglich das, was wir schon immer getan haben – und gehen konsequent und mutig voraus», lässt sich Stefan Berger, Herausgeber Faces, in einer Mitteilung zitieren.

Das gesamte Team um Chefredaktor Patrick Pierazzoli und Creative Director Florian Ribisch habe in den vergangenen Wochen mit Hochdruck am Relaunch des Heftes gearbeitet. Mit der September-Ausgabe 2022, welche in der Schweiz am 19. August und in Deutschland am 23. August erscheint, zeige sich Faces nun «erstmals mit neuem Papier, im neuen Format, mit neuem Layout und noch mehr Inhalt».

Grosszügige, «modern gelayoutete» Fotostrecken würden Mode, Design, Sehnsuchtsorte zeigen, wie es weiter. Das neue Faces sei ein «haptisches Erlebnis mit mehr Raum für Stories und wichtige Stimmen». Cirka 900 Gramm schwer erscheint das Magazin ab sofort achtmal jährlich in der Schweiz und in Deutschland, jeweils mit einer Auflage von 40’000 Exemplaren. Der Copypreis erhöht sich auf 8,50 Franken respektive 7,50 Euro und siedle sich so «neben seinen Mitbewerbern im Luxusbereich» an. Die Anzeigenpreise würden vorerst nicht erhöht, wie es weiter heisst.

Neben dem Wechsel auf ein «nochmals deutlich grösseres» Format von 240 x 300 Millimetern werde ebenso in «noch hochwertigeres und schwereres Papier» investiert. Stärkerer Umschlag (350 Gramm), stärkeres Papier (135 Gramm). «Beides nach wie vor aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern», wie Faces mitteilt.

Faces war laut eigenen Angaben «immer und bleibt stilprägend.» In der Mitteilung heisst es weiter: «Das Lifestyle-Magazin unterscheidet sich in Form und Inhalt seitjeher von anderen Magazinen – verzichtet auf das Offensichtliche und kultiviert seine eigene Sicht der Dinge. Mit seiner neuen Erscheinungsform wird Faces noch mehr zum Sammelobjekt und damit auch nachhaltiger.»

Mit zusätzlichen 48 Seiten komme das Magazin auf Coffee-Table-Niveau. «Insgesamt 180 Seiten Platz für Geschichten, Menschen, Stimmen sowie noch mehr Mode, Design und Kunst. Faces besinnt sich auf seine Wurzeln und zelebriert seinen Claim: People, Style & Stories», wie es weiter heisst. (pd/tim)