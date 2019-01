Farner: Der Name YJOO verschwindet

Seit Dezember 2016 ist Farner mit YJOO by Farner auch in der Ostschweiz präsent. Der St. Galler Agenturstandort entstand durch den Zusammenschluss von Farner und YJOO Communications (persoenlich.com berichtete). Die Expertinnen und Experten in den Bereichen Kommunikation, Marketing, Kreation, Events und Schnittstellenmanagement in St.Gallen beraten bereits heute Kundinnen und Kunden aus unterschiedlichsten Branchen wie Finanzen und Versicherung, Bildung, Konsumgüter, Industrie, Immobilien/Bau und öffentliche Hand.

Per 1. Februar erfolgt nun auch der Namenswechsel von YJOO by Farner zu Farner St.Gallen, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit dem einheitlichen Auftritt aller Standorte betone die Agentur einerseits ihre nationale Ausrichtung im Schweizer Kommunikationsmarkt. Andererseits verbinde Farner damit auch den Anspruch, in allen Regionen nahe an den Menschen und relevanten Themen zu sein. Zudem werde die neue Standortleiterin Isabel Schorer die Bereiche Strategie, Content und PR sowie Standortförderung in St.Gallen strategisch weiter ausbauen. (pd/wid)