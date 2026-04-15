Migros: Diese Bereiche trifft der Stellenabbau

Am Dienstag wurden bei der Migros Supermarkt AG 25 Personen entlassen, was 20 Vollzeitstellen entspricht (persoenlich.com berichtete). Laut dem Nachrichtenportal Blue News sind damit über 10 Prozent der gesamten Marketingabteilung betroffen. Migros-Sprecher Tobias Ochsenbein präzisiert nun auf Anfrage von persoenlich.com, welche Einheiten es trifft: vor allem «digital und kampagnenorientiert arbeitende» – konkret Loyalty & Technology, Sales Promotions sowie Campaigning & Sponsoring.

Auslöser war ein interner «Health Check», in dessen Rahmen «die künftigen Abteilungsaufträge geschärft, Redundanzen eliminiert und die Organisation konsequent an Kernkompetenzen und künftige Anforderungen ausgerichtet» wurden. Entscheidend seien «die zukünftigen Aufgaben, die nötigen Kompetenzen und die Vermeidung von Doppelspurigkeiten» gewesen, so Ochsenbein. Die Konsequenz: «Die Direktion MarKom konzentriert sich stärker auf jene Leistungen, die für die strategischen Ziele der Migros Supermarkt AG zentral sind.»

Welche Leistungen künftig wegfallen, will Migros nicht kommunizieren. Es gehe «weniger um das ersatzlose Streichen spezifischer Produkte oder Dienstleistungen, sondern um eine klarere Rollenteilung und einen effizienteren, zukunftsfähigen Zuschnitt der Aufgaben», so Ochsenbein. Zu einzelnen Bereichen und konkreten Services mache man keine weitergehenden Detailangaben.