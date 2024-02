Campfire: Digitalagentur eröffnet Standort in Bern

Die Digitalagentur Campfire aus Biel/Nidau eröffnet am 1. März 2024 ihren zweiten Standort in der Hauptstadt Bern. Dank einer nachhaltigen Organisationsentwicklung hat die Agentur in den letzten beiden Jahren die Rahmenbedingungen für ein organisches, nachhaltiges Wachstum gelegt, heisst es in einer Mitteilung vom Donnerstag. Nun folge als Konsequenz der nächste Schritt in der strategischen Ausrichtung.

«Wir werden unsere Wurzeln und unser Büro am wunderschönen Bielersee behalten, möchten mit dem zweiten Standort am Bahnhof Bern aber noch näher an unseren langjährigen Berner Kunden wie der BFU, Kinderschutz Schweiz oder Globetrotter sowie auch einigen der frisch dazu gestossenen Kunden wie beispielsweise der Visana sein», wird Pius Caduff, Mitgründer und Managing-Partner von Campfire, zitiert.

Direkt am Bahnhof Bern, an der Laupenstrasse 2 gelegen, bietet das neue Büro bis zu zwölf Arbeitsplätze für neue und bestehende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die enge interdisziplinäre Zusammenarbeit, das Team und die Kultur bleiben laut Mitteilung erhalten.

«Das Agentur-Business ist ‹People-Business›. Die enge Zusammenarbeit und der regelmässige Kontakt mit unseren Kunden sind für unsere Kultur und die Qualität unserer digitalen Produkte essenziell», so Frank Salathé, Managing Partner bei Campfire. «Auch wenn andere Organisationen vollständig auf ‹Remote Work› umgestellt haben, ist für uns ist der direkte und physische Austausch vor Ort mit unseren Kunden in Form von Gesprächen, Meetings und Workshops ein wichtiger Teil unserer DNA.» (pd/cbe)