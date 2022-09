Ringier: Domo erscheint in neuem Design

Das Domo-Magazin existiert seit 49 Jahren, porträtiert Persönlichkeiten aus der Ringier-Gruppe und beleuchtet Themen und Bereiche des internationalen Medien- und Technologieunternehmens. Die Septemberausgabe 2022 zeigt sich in neuem Gewand. Das Layout wurde inhouse dem neuen Corporate Design von Ringier angepasst: In der eigenen Ringier-Schrift, mit mehr Farben, knalligen Überschriften und viel Raum für den Text – «denn um Geschichten geht es», wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Zuständig für Design, Layout und Produktion ist Julian Metzger.

Neben der Optik wurde laut Mitteilung auch der Inhalt überarbeitet. Die Rückseite des Magazins beispielsweise ist der Kunst gewidmet: Eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter äussert sich zu einem Werk aus der Ringier-Sammlung. Neu findet sich auch eine kurze Anekdote aus der Ringier-Vergangenheit, mit viel Verve vom altgedienten Journalisten Hans-Jörg (Fibo) Deutsch.

«Domo bringt mithilfe der besten Autorinnen und Autoren aus dem Haus auf unterhaltsame Weise Hintergrundinformationen zu unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – und zu allen anderen, die sich für Ringier und die Branchen, in denen Ringier tätig ist, interessieren. Wir haben das Glück, dass wir im Ringier-Universum aus einem fast unendlichen Fundus von spannenden Geschichten schöpfen können», wird Chefredaktorin Nina Huber zitiert.

Das Ringier-Unternehmensmagazin wird in der Schweiz gedruckt und an die Privatadressen der Mitarbeitenden verschickt. Es erscheint weiterhin dreimal jährlich in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch. Ausserdem kann man es als PDF downloaden. (pd/cbe)