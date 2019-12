Mobiliar: Düfte schaffen es ins Corporate Design

Das Corporate Design der Mobiliar erhält eine zusätzliche Note. Die Versicherung hat mit dem Parfümeur Marc Daniel Heimgartner von Luzi fragrance compounds den Raumduft «Chère M» kreiert und «damit eine weitere Markendimension über den stärksten Sinn des Menschen entwickelt», wie sie in einer Mitteilung schreibt. «Unser Markenversprechen – menschlich, nah, verantwortungsvoll – ist professionell in die Sprache der Düfte übersetzt worden und soll zu einem positiven Kundenerlebnis beitragen. Die Marke Mobiliar kann nun mit allen Sinnen erlebt werden», heisst es weiter.

«Chère M» kann ab sofort von den 80 Generalagenturen in der ganzen Schweiz in den Kundenzonen eingesetzt werden. Der Raumduft kommt nicht in den Handel und kann nicht von Privatpersonen erworben werden. (pd/eh)