Wojciech Szczpaniak gilt in Wirtschaftskreisen laut einer Mitteilung als einer der derzeit erfolgreichsten Unternehmer Polens. In der Schweiz hat er sich insbesondere mit der Küsnacht Practice AG einen Namen gemacht, eines der luxuriösesten Rehazentren der Welt. Mit seiner Sparrowland Capital AG, einer Schweizer Beteiligungsgesellschaft, stellt er Unternehmern Private Equity zur Verfügung und hat derzeit über 20 Projekte im Portfolio. Zudem sei Wojciech Szczepaniak ein renommierter Rechtsanwalt: Er ist Gründer, Miteigentümer und Vorsitzender von SSW Pragmatic Solutions, Polens führendem Unternehmen für Finanzdienstleistungen, Wirtschaftsprüfung, Vermögens- und Nachlassplanung. Er gründete die Firma 2006 mit zwei weiteren Anwälten, heute beschäftigt die Kanzlei Hunderte von Mitarbeitenden und berät multinationale Marktführer bei bedeutenden Transaktionen in Polen und der CEE-Region.

Bodin Consulting berät und begleitet den Unternehmer bereits seit längerer Zeit. Dazu gehöre ein nahbares, global funktionierendes Personal Branding: Weil der Name Wojciech Szczpaniak - insbesondere dessen korrekte Schreibweise - eine Herausforderung sein kann, hat Bodin Consulting dessen Akronym «WSZ» zur neuen Marke gemacht. Und mit der digitalen Visitenkarte aboutwsz.com gibt die Agentur potentiellen Geschäftspartnern nun auch die Möglichkeit, mehr über Wojciech Szczpaniak zu erfahren. Damit sei ein authentisches, charmantes, modernes Porträt des Unternehmers entstanden, wie es in der Mitteilung weiter heisst.



Für diesen Annäherungsversuch habe sich Bodin.consulting etwas Aussergewöhnliches einfallen lassen: Eine Website, die aus einem einzigen Bild, kurzen Texten und einem Audiofile besteht und die im Grunde ein einziger Zoom ist, mit dem man es selbst in der Hand hat, näher und näher heranzuzoomen und so mehr und mehr über den Unternehmer und Menschen Wojciech Szczpaniak zu erfahren. Auftakt der Seite macht ein Schwarz-weiss-Portrait des Fotografen Oliver Rust (KO Photography). Die technologisch anspruchsvolle Seite hat Bodin.consulting mit Station AG realisiert.

Verantwortlich: Auftraggeber: Wojciech Szczpaniak; Agentur: Bodin.consulting, Webagentur: Station AG (Jennifer Bolz, Patman, Michael Mc Grath, Patrick Stoll). Fotografie: Oliver Rust (KO Photography), VisualEyes. (pd/mj)