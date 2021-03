Just Eat Takeaway.com: Eat.ch wird Partner der UEFA Champions League

Die langfristige Partnerschaft von Eat.ch schliesst an die aktuelle UEFA Euro 2020 Partnerschaft des Unternehmens an. Es handelt sich um eine der grössten Partnerschaften in der Geschichte der UEFA, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

«Just Eat Takeaway.com ist einer der Marktführer auf ihrem Gebiet und wir haben uns sehr gefreut, das Unternehmen Ende 2019 als einen der UEFA Partner für die UEFA Euro gewinnen zu können», lässt sich Guy-Laurent Epstein, UEFA Marketing Director, zitieren. «Der jüngste Deal, der insgesamt 11 UEFA-Wettbewerbe umfasst, darunter die UEFA Champions League, die UEFA Europa League und Europa Conference League sowie alle Wettbewerbe der Frauen, unterstreicht Just Eat Takeaway.coms Engagement und Unterstützung des Fussballs auf allen Ebenen und in ganz Europa. Just Eat Takeaway.com bietet Fans dabei eine unkomplizierte Möglichkeit Essen zu bestellen, während sie gleichzeitig den größten Fussballstars Europas im Rahmen der wichtigsten Vereins- und Nationalmannschafts-Turnieren der Welt zuschauen.»

«Dies ist eine spannende Zeit, um den Frauenfussball zu unterstützen, welcher unglaublich schnell wächst. Wir freuen uns, Just Eat Takeaway.com in den nächsten vier Jahren an unserer Seite zu sehen», sagt Nadine Kessler, UEFA-Chefin des Frauenfussballs.

«Unsere Strategie ist es, unsere Premium-Marken mit den grössten Sportereignissen der Welt zu verbinden», so Jitse Groen, CEO und Gründer von Just Eat Takeaway.com. «Uns ist besonders wichtig, sowohl die Damen- als auch die Herren-Turniere zu sponsern. Unsere Marken sind für alle da und Sport sollte es ebenfalls sein. Dieses Ziel teilen wir mit der UEFA.»

Just Eat Takeaway.com, in der Schweiz bekannt als Eat.ch, ist eines der führenden Unternehmen für Online-Essensbestellungen, welches in 23 Märkten Konsumenten und Restaurants verbindet.

Als eine der grössten Partnerschaften in der Geschichte UEFAs erhält Just Eat Takeaway.com während der Spiele Visibilität auf Perimeter LED-Boards, auf Interview-Backdrops, im Broadcast-Sponsoring sowie exklusiven Aktivierungen vor Ort und während der Spiele. Ebenfalls enthalten ist das Broadcast-Sponsoring der UEFA Champions League und Premium-Markenplatzierung während der 282 Europa League und UEFA Europa Conference League Spielen pro Saison mit Start der Saison 2021/22 bis zur Saison 2023/24. Die Partnerschaft für UEFA Damenturniere läuft zunächst vier Jahre bis einschliesslich 2025.

Vollständige Liste der in der Partnerschaft enthaltenen Turniere und Veranstaltungen:

UEFA Champions League

UEFA Women's EURO

UEFA Women's Champions League

UEFA Europa League

UEFA Europa Conference League

UEFA Super Cup

UEFA Youth League

UEFA Futsal Champions League

UEFA Women's Futsal

UEFA Women’s Under 17 Championships

UEFA Women's Under 19 Championships

