TrueStory: Ein Bachelorstudium für die Gesundheit

Im Rahmen einer Erneuerungskampagne für die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) konzipierte und realisierte die digitale Content-Agentur TrueStory sechs Videos für die Bewerbung der Bachelor-Studiengänge des Departements Gesundheit in Winterthur.

Ob die Studiengänge Ergotherapie, Gesundheitsförderung und Prävention, Hebamme, Pflege oder Physiotherapie: Sie alle bieten laut einer Mitteilung «eine Vielzahl an Vorzügen für Studierende an der ZHAW». Im Zentrum würden dabei etwa die optimale Verbindung von Theorie und praxisbezogener Arbeit, die flexiblen Studienmöglichkeiten oder die ausgezeichneten Berufsperspektiven nach dem Studium stehen.

Diese Botschaften transportieren Studentinnen und Studenten in authentischer Atmosphäre im Studium, der Praxis oder in privaten Alltagssituationen. Schliesslich geht es neben den inhaltlichen Studieninformationen auch darum, das Lebensgefühl auf dem Campus sowie den allgemeinen Start in ein neues Lebenskapitel angehender Studierenden zu vermitteln. Mit einer Länge von gut zwei Minuten sind die einzelnen Videos «kurz und knackig», wie es in der Mitteilung heisst. Dennoch würden die Videos «einen informativen und unterhaltsamen Einblick in die entsprechenden Studiengänge» geben.



Zusätzlich zu den fünf Bachelor-Studiengängen wurde noch ein Imagevideo produziert, das sich aus Ausschnitten der einzelnen Videos zusammensetzt.



Die Zielgruppe besteht insbesondere aus potenziellen Studierenden, die Interesse an einem Gesundheitsberuf haben sowie Quereinsteigenden in die Gesundheitsbranche.

Die Videos wurden in erster Linie für die Einbettung auf der Website realisiert, um die bereits etwas älteren Videos zu den einzelnen Studiengängen abzulösen. Zudem werden die neuen Videos aktuell auf den Social-Media-Plattformen als Ads ausgespielt.

Verantwortlich bei der ZHAW: Philipp Funk (Gesamtverantwortung), verantwortlich bei TrueStory AG: Lukas Horst (Projektleitung); Videoproduktion: Kooperation mit Kinamo und Sebastian Klinger. (pd/cbe)