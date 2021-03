Homegate: Ein neuer Auftritt zum Jubiläum

Im März 2021 wird die Immobilienplattform Homegate 20 Jahre alt. Zum Jubiläum wurde die Marke Homegate mit neuen frischen Farben und Formen überarbeitet, um moderner zu erscheinen und die Dynamik sowie die Innovationen der letzten Jahre stärker zum Ausdruck zu bringen, wie das Unternehmen mitteilt.

«Mit unserem neuen Branding tragen wir unsere internen Werte auch nach aussen: Wir sind innovativ, agil und offen für Neues», wird Janina Hopfer, CMO von Homegate, in der Mitteilung zitiert. Jens Paul Berndt, CEO von Homegate, ergänzt: «Homegate hat sich in den letzten Jahren zu einem farbenfrohen Unternehmen mit hoher Diversität entwickelt. Zudem haben wir sehr viel in die technologische Weiterentwicklung investiert und werden dies auch weiterhin tun.»

Eine offene Box

Das Rebranding bedeutet auch, dass Platz für ein neues Logo gemacht wird. So setzt sich das Logo von Homegate ab sofort aus fünf farbigen Quadraten zusammen. Würde man die fünf Flächen falten, ergäbe sich aus dem Logo eine offene Box. Dieses visuelle Element hat für Homegate eine grosse Bedeutung.







Eine offene Box symbolisiere neue Chancen, Ideen und Möglichkeiten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Symbolik füge sich nahtlos in den Charakter von Homegate.

Als digitaler Immobilienmarktplatz bietet Homegate mit der Vielzahl an Wohnungen und Häusern nicht nur die Möglichkeit für ein neues Zuhause, sondern eröffnet für jede Einzelne und jeden Einzelnen auch die Chance, eine neue Lebenssituation anzupacken. Vor diesem Hintergrund wird Homegate mit dem neuen Logo frischer, dynamischer und nahbar für alle, die auf der Suche nach einem neuen Eigenheim sind oder in Eigentum investieren möchten.

Für das neue Logo wurden die Farben pink, lila, rosa, blau und orange verwendet – ein Farbenspiel, welches nicht nur den Look von Homegate neu belebe, sondern im Design auch unterschiedlich miteinander kombiniert werden könne, so das Unternehmen weiter. Für die Kreation des neuen Designs ist die Agentur Strand Brand Identity aus Berlin zuständig.

Menschen erzählen Geschichten

Zudem rücken bei Homegate auch visuell Menschen und ihre Geschichten in den Fokus. Die Protagonisten sind Personen innerhalb oder ausserhalb ihrer eigenen vier Wände. Sie alle erzählen eine persönliche Geschichte in einer individuellen Lebenssituation. So wie die Nutzerinnen und Nutzer der Immobilienplattform.

Den neuen Markenauftritt begleitet Homegate mit einer neuen Branding-Kampagne. Mit dem Claim «Lass dich finden. Dank der cleversten Immobiliensuche der Schweiz» soll gezeigt werden, wie einfach die Wohnungssuche dank der verschiedenen Features der Plattform ist.(pd/lom)