Yellow: Ein symbolischer Aufstieg zum K2

Wie zahlreiche Unternehmen nutzt das Management der Kestenholz-Gruppe ein Leitbild mit konkreten KPIs, um die Entwicklung der Firma zu steuern. Im Bewusstsein, dass die Ziele nur mit aktiver Unterstützung der rund 650 Mitarbeitenden an den zwölf Standorten erreicht werden können, hat sich die Garagengruppe an Yellow gewandt. Die strategische Kreativagentur soll einen Weg finden, damit der Transfer des Leitbilds in den Arbeitsalltag der Angestellten gelingt.

Entstanden ist die «Expedition K», ein praxisnahes und rollenbasiertes Onlineprogramm, das den Weg zu den Unternehmenszielen 2025 zum symbolischen Aufstieg zum K2 macht. Zu Beginn unterstützt es die Mitarbeitenden, sich mit dem Inhalt des Leitbildes und seinen Handlungsanweisungen vertraut zu machen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt. Danach messen sich die Teams beim Aufstieg zum Gipfel. Höhenmeter gewinnt, wer seinen auf die Funktion im Unternehmen abgestimmten Etappentest besteht. Über ein Live-Tracking lässt sich der Fortschritt am Berg jederzeit verfolgen. Mitarbeitende, die Kolleginnen und Kollegen unterstützen, werden belohnt.

Zur Kommunikation mit den Mitarbeitenden nutzt das Förderprogramm die bestehende App der Unternehmensgruppe. Während der fünfjährigen Laufzeit des Programms informiert ein Management-Cockpit über die Leistung «am Berg» und den Stand der Performance.

Verantwortlich bei Kestenholz Automotive Holding: Thomas Kestenholz (CEO), Stephan Kestenholz (VR-Präsident); verantwortlich bei Yellow: Reto Meyer (Ambassador), Mira Ewert (Planerin/Schatzmeisterin), Pascal Rehmann (Konzepter/Gestalter), Hannes Müller (Stratege/Konzepter), Daniel Bard (Digizepter/Gestalter); Epoint (Entwicklung und Programmierung). (pd/cbe)