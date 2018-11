Wirz Brand Relations hat im Zuge einer öffentlichen Ausschreibung den Auftrag erhalten, den Markenauftritt des Universitätsspitals Zürich (USZ) zu überarbeiten. Mit dem Logo präsentiert die Zürcher Agentur das erste sichtbare Zeichen des künftigen Erscheinungsbildes, wie es in einer Mitteilung heisst.

Neuerungen sind nötig

Das USZ stehe vor grossen Veränderungen: Die medizinischen und gesellschaftlichen Entwicklungen wie die Digitalisierung, die wachsende Herausforderung durch komplexe Krankheitsbilder, aber auch die Trennung von stationären und ambulanten Behandlungen stellten neue Anforderungen an die medizinische Infrastruktur. Zahlreiche Gebäude des USZ erfüllten allerdings die Anforderungen an den modernen Spitalbetrieb nicht mehr, heisst es weiter. Die Infrastruktur habe ihre Grenzen erreicht, so dass das Spital eine umfassende Gesamterneuerung beschlossen habe.

Mit dem neuen Markenauftritt setzt das USZ nun ein Zeichen für den Aufbruch in ein neues Zeitalter, den dieses Generationenprojekt darstellt. Der neue Auftritt basiert auf der vor rund einem Jahr verabschiedeten Strategie des USZ und unterstreicht die Positionierung des Spitals im nationalen und internationalen Umfeld: Das USZ steht allen Menschen offen und bietet medizinische Grundversorgung und universitäre Spitzenmedizin.

Ein klarer Auftritt mit «hoher Strahlkraft»

«Im Zentrum des neuen Auftrittes stehen Klarheit und Signalwirkung, um Patienten und Angehörigen Sicherheit und Orientierung zu vermitteln und eine hohe Strahlkraft im relevanten Umfeld zu erzeugen», wird Thomas Städeli, CEO von Wirz Brand Relations, in der Mitteilung zitiert.

Nun hat die Agentur das neue Logo präsentiert. Es fokussiert auf die drei Buchstaben U, S und Z und macht die bereits gängige Abkürzung zur klaren und prägnanten Bildmarke.

Die Lancierung der gesamten Markenwelt erfolgt schrittweise ab April 2019. Neben dem Corporate Design entwickelt Wirz Brand Relations zahlreiche Kommunikationsmittel und -massnahmen und unterstützt das USZ bei der Einführung des neuen Markenauftritts im nächsten Jahr. (pd/as)