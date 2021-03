Jung von Matt Brand Identity: Eine Marke mit Raffinesse

Die Gruppe BâleHotels ist im Besitz der Coop Genossenschaft und betreibt mehrere Hotels in der Schweiz. Mit dem Märthof am Marktplatz Basel bereichert sie ihr Portfolio um ein Boutique-Hotel, das, neben individuell ausgestalteten Zimmern und Suiten, ein Restaurant sowie einen Seminar- und Wellnessbereich bietet.



In Abstimmung mit dem Kunden haben die Markenexpertinnen und -experten von Jung von Matt Brand Identity in einem ersten Schritt geprüft, ob der bestehende Name des Gebäudes mit der neubarocken Fassade – der Märthof – der passendste Markenname für die Ausrichtung des Hotels ist. Das Team kam laut einer Mitteilung zum Schluss, den Namen beizubehalten. So sei ein Corporate Design entwickelt worden, «das die Dualität Historie und Lifestyle mittels einer eigenständigen Wortmarke, freien Gestaltungselementen und einer lebendigen Bildwelt zum Ausdruck bringt».

Individualität mit Nuancen

Das Erscheinungsbild ist laut Mitteilung geprägt von einem Logotype und einem Schriftmix, die eine Gratwanderung zwischen Tradition und Moderne darstellen, um den Anspruch eines zeitgenössischen Hotels an historischer Lage zu transportieren. Die prägnanten Gestaltungselemente, inspiriert von einer Kartusche der neubarocken Fassade, eine Bildwelt, die das Stadtleben veranschaulicht sowie eine nuancierte Farbpalette würden ein Markenbild erzeugen, das Individualität auf lebhafte und hochwertige Weise interpretiere.

Verantwortlich bei BâleHotels: Martin von Bertrab (Geschäftsleitung), Nicolas Rimelin (Sales und Marketing); verantwortlich bei Jung von Matt Brand Identity: Julius Jäger (Strategie), Christina Widmann, Roman Imhof (Design). (pd/cbe)