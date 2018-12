Mit der «Mein Bahnhof»-App der SBB finden Pendler und Reisende schnell alle Perrons, Haltestellen, Geschäfte und Services der grossen Schweizer Bahnhöfe. Seit Ende November hat die App eine zusätzliche Funktion bekommen, die so genannte «SBB Fast Lane». Wie es in einer Mitteilung heisst, können Reisende nun im Hauptbahnhof Zürich in ausgesuchten Geschäften Getränke, Speisen und Snacks vorbestellen, bezahlen und zur gewünschten Zeit abholen.

Partner & Partner hat zur Bewerbung von «SBB Fast Lane» verschiedene Sujets geschaffen, die nun auf Plakaten und ePanels im Hauptbahnhof Zürich sowie online zum Einsatz kommen.

«SBB Fast Lane» ist Teil des Gesamtprojekts «My Smart Station Zürich HB». Partner & Partner begleitet die SBB seit Anfang 2018 – zum Beispiel bei der übergeordneten Kampagne oder der Bewerbung der SBB Sandbox, einer Plattform im Zürcher Hauptbahnhof. Weitere Projekte werden folgen.

Verantwortlich bei Partner & Partner: Denise Nick (Gesamtverantwortung), Livia Sager (Projektleitung), Federica Mele (Grafik Design), Andreas Beugger (Digital Design), Cyril J. Truninger (Animation). (pd/as)