Publiziert am 31.08.2026

Die Erich Keller AG aus Sulgen TG tritt neu auf. Das von Scholtysik gestaltete Logo verbindet die Initialen «E» und «K» zu einer Bildmarke, die von digitalen Anwendungen über Fahrzeuge und Arbeitskleidung bis zur Gebäudebeschriftung eingesetzt wird. Dazu kommt laut Mitteilung ein System aus Typografie, Farben, Bildsprache und Tonalität.

Zusammengeführt werden die Bereiche Innenausbau, Klimatechnik, Arbeitsplatzlösungen und Raumsystem. Zwei davon tragen eigene Produktmarken: Riotherm steht für die Klimatechnik, Talky für das Raum-in-Raum-System. Entwickelt hat dieses laut Vitra der Designer und Architekt Stephan Hürlemann, der Möbelhersteller vertreibt es in eigenen Materialien und Farben.

Das Unternehmen geht auf eine 1951 in Schönenberg gegründete Schreinerei zurück und ist seit 1981 in Sulgen ansässig. Es beschäftigt nach eigenen Angaben mehr als 150 Mitarbeitende bei einem Jahresumsatz von über 40 Millionen Franken; rund 40 Prozent davon entfallen auf den Export. Zu den Kunden zählt die Mitteilung unter anderem J.P. Morgan, Nasdaq, Swiss Re, Bucherer, IWC, SBB, Swisscom, Helvetia, Bank Cler und Axpo.

Scholtysik war zuletzt mehrfach mit Markenprojekten präsent: Ende Mai wurde ein Mandat der Bell Food Group bekannt (persoenlich.com berichtete), im Juli führte Jura Materials eine von der Agentur entwickelte Dachmarke ein. Die 1996 gegründete Agentur mit Sitz in Zürich nennt zudem UBS, ABB, SBB, ETH Zürich, Maxon, Pax und das Paul Scherrer Institut als Kunden. (pd/nil)