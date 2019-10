Manor: Fabian Hildbrand neuer Leiter Kommunikation

von Christian Beck

Manor hat einen neuen Kommunikationschef. Fabian Hildbrand leitet mit seinem dreiköpfigen Team die interne Kommunikation und das Presseoffice des Retailunternehmens. Hildbrand folgt auf Georg Halter, welchen es als ehemaligen «Tagesschau»-Sprecher zurück zur SRF zieht. Halter ist neu Radiojournalist beim Basler Regionaljournal.

«Mich reizt die Geschwindigkeit der ‹fast moving consumer goods›-Industrie. Die Digitalisierung verändert die meisten Sektoren grundlegend und der Einzelhandel steht bei dieser Entwicklung an vorderster Front. Als führende Schweizer Warenhauskette sind wir mitten in der Transformation zum Omnichannel-Unternehmen», so Hildbrand auf Anfrage von persoenlich.com.

Hildbrand war zuvor in der Unternehmenskommunikation vom Medizinaltechnikunternehmen Straumann und beim Spezialchemiehersteller Clariant tätig. Während seiner Zeit bei Straumann hat sich der Zahnimplantathersteller zum Börsenliebling entwickelt. Der Unternehmenswert hat sich in den letzten sechs Jahren unter der Führung von CEO Marco Gadola verfünffacht.