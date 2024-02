Contcept: Familienunternehmen Hug ist neu im Portfolio

Bereits 2023 konnte Contcept Communication, mit Sitz in Zürich und Lausanne, die Hug AG mit PR- und Influencer-Massnahmen unterstützen. Jetzt hat die Agentur das Mandat für die Unternehmenskommunikation inne. Dieses umfasst Consulting, Medienarbeit, Storytelling, Influencer-Marketing sowie auch Content-Produktion – mit dem Ziel, die Hug AG als attraktiven Arbeitgeber mit einem einzigartigen und authentischen visuellen Auftritt zu positionieren.

Im Januar startete das Mandat mit Medienkonferenzen in der Deutsch- und Westschweiz, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.

«Wir freuen uns sehr über das Mandat der Hug AG – ein erfolgreiches, herzliches und sehr nahbares Schweizer Unternehmen», wird Andreas Messerli, CEO Contcept Communication, in der Mitteilung zitiert. «Auch Nachhaltigkeit spielt bei Hug eine grosse Rolle, was uns besonders freut, da dies ein Fokus von Contcept ist.»

Hug beschäftigt an den Standorten Malters und Willisau rund 440 Mitarbeitende. Das Unternehmen wurde 1877 als Bäckerei in Luzern gegründet und ist noch heute in der fünften Generation im Familienbesitz. (pd/cbe)