Digitec Galaxus: Feuer und Flamme für veganen Burger

«Wir haben Bock, etwas Neues auszuprobieren», schreibt Manuel Wenk, Multimedia Producer bei Digitec Galaxus, in einem Blogeintrag. Er wollte mit bescheidenen Mitteln die veganen Burger der Migros-Marke V-Love filmisch in Szene setzen. «Von zehntausenden Franken Budgets können wir nur träumen. Etwas Kreativität, Feuer und einige Stunden Postproduktion müssen reichen», so Wenk. Mit diesem Projekt wolle er beweisen, dass dies möglich sei.



«Die Migros wusste davon nichts, deren Brand Manager sind aber bereits darauf aufmerksam geworden», so Alex Hämmerli, Senior PR Manager bei Digitec Galaxus, zu persoenlich.com. Erst vor wenigen Tagen lancierte die Migros die schweizweite Kampagne für die Plant-Based-Eigenmarke V-Love (persoenlich.com berichtete). Das sei «ein glücklicher Zufall», so Hämmerli, «wir hatten uns dazu nicht abgesprochen.»

Die Migros wolle nun ihre eigenen Sujets mit dem Slogan «Auch wenn ihrs nur wegen der Technik gemacht habt. V-Love you» ergänzen und so Digitec Galaxus über die sozialen Kanäle antworten.

Und möglicherweise wird der spontan kreierte Spot aus dem improvisierten Studio sogar schon bald am Fernsehen zu sehen sein:



Wenk bilanziert nach dem Dreh: «Mit den vorhandenen Mitteln haben wir etwas Ansehnliches hinbekommen. Mit mehr Budget, Zeit und einem angemessenen Studio oder dem momentan grössten TV im Sortiment von Digitec geht das alles natürlich noch besser.» (cbe)