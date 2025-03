Swiss Life: Florian Zingg wird Kommunikationschef

Publiziert am 27.03.2025

Swiss Life hat einen Wechsel in der Führung ihrer Kommunikationsabteilung bekannt gegeben. Florian Zingg übernimmt per 1. September die Position als Head Group Communications der Swiss Life-Gruppe. Er folgt auf Eveline Kobler, die das Unternehmen verlässt und zu SRF wechselt (persoenlich.com berichtete).

Der 41-jährige Zingg ist derzeit als Head of Group Internal and External Communications tätig und verfügt über langjährige Erfahrung im Unternehmen. Er arbeitet seit 2011 in der Kommunikationsabteilung von Swiss Life und hat an der Universität St. Gallen Banking & Finance studiert.

«Es freut mich, dass wir mit Florian Zingg eine ausgewiesene Persönlichkeit aus dem eigenen Haus für die Leitung der gruppenweiten Kommunikation gewinnen konnten. Florian kennt Swiss Life aufgrund seiner langjährigen Erfahrung bestens. Ich freue mich sehr auf die künftig noch engere Zusammenarbeit», wird Matthias Aellig, CEO der Swiss Life-Gruppe, in einer Mitteilung zitiert.

Eveline Kobler, die seit Anfang 2023 als Leiterin der Kommunikation tätig ist, wird ihre Funktion noch bis Ende August wahrnehmen und eine geordnete Übergabe sicherstellen, bevor sie in den Journalismus zurückkehrt. (pd/cbe)