SRF: Eveline Kobler folgt auf Reto Lipp

Publiziert am 27.03.2025

Das Schweizer Radio und Fernsehen bekommt ein bekanntes Gesicht zurück: Eveline Kobler wird ab Herbst 2025 die Hauptmoderation der Wirtschaftssendung «Eco Talk» übernehmen. Die 48-jährige Zürcherin war bis Ende 2022 als Moderatorin der «Samstagsrundschau» von Radio SRF tätig und leitete mehrere Jahre die Wirtschaftsredaktion des Radiosenders, heisst es in einer Mitteilung von SRF.

Aktuell verantwortet Kobler bei Swiss Life als Head of Group Communications die Konzernkommunikation (persoenlich.com berichtete). Wie der Versicherungskonzern ebenfalls mitteilte, wird Kobler diese Funktion noch bis Ende August 2025 wahrnehmen, bevor sie zu SRF wechselt. Ihre Nachfolge bei Swiss Life tritt Florian Zingg an, derzeit ihr Stellvertreter als Head of Group Internal and External Communications.

Swiss Life-CEO Matthias Aellig bedauert den Weggang: «Eveline hat mit ihrer zupackenden Art viel bewegt. Ich habe die konstruktive und professionelle Zusammenarbeit ausserordentlich geschätzt.» Koblers Nachfolger wird ihr Stellvertreter Florian Zingg, derzeit Head of Group Internal and External Communications.

Rückkehr in den Journalismus

«Ich freue mich sehr, in den Journalismus zurückzukehren. Wirtschaftsthemen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, ist eine Herzensangelegenheit. Beim ‹Eco Talk› kann ich zudem wieder meiner Leidenschaft für das Führen von Gesprächen nachgehen und zum Hauptinhalt meiner Arbeit machen», wird Kobler in der SRF-Mitteilung zitiert.

Neben Kobler wird weiterhin Andi Lüscher mit einem Moderationspensum von 30 Prozent den «Eco Talk» moderieren. Der 44-jährige Schwyzer bleibt zudem Moderator der «SRF Börse» und führt weiterhin in Co-Leitung mit Matthias Pfander die TV-Wirtschaftsredaktion.

TV-Nachrichtenchef Gregor Meier zeigt sich erfreut: «Ich freue mich ausserordentlich, dass wir mit Eveline Kobler eine der erfahrensten und besten Wirtschaftsjournalistinnen der Schweiz für die Sendung ‹Eco Talk› gewinnen konnten. Die Sendung ist ein wichtiger Pfeiler in unserem Informationsangebot und wird durch diesen Zuzug auch künftig attraktive Einblicke in die Schweizer Wirtschaft bieten und unserem Publikum die wichtigen Akteure näherbringen.»

Der bisherige Hauptmoderator Reto Lipp wird voraussichtlich im Dezember 2025 seine letzte «Eco Talk»-Sendung moderieren und anschliessend in Pension gehen.

Die Wirtschaftssendung «Eco Talk» wird jeweils montags um 22.25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt und ist online sowie auf Play SRF am Tag der Erstausstrahlung ab 19 Uhr verfügbar. (pd/cbe)