Rugenbräu sorgt seit 1866 weit über das Berner Oberland hinaus für Genussmomente. Die Brauerei ist seit ihrer Gründung in Familienbesitz und stellt neben verschiedenen Biersorten auch Whisky, Gin und weitere Spirituosen-Spezialitäten her. Seit zwei Jahren arbeitet das Unternehmen mit Sitz in Matten bei Interlaken (BE) mit der Kreativagentur Republica zusammen. Remo Kobluk, Geschäftsführer von Rugenbräu, erklärt in einer Mitteilung: «Wir verstehen uns als Partner auf Augenhöhe und teilen mit einem hohen Qualitätsanspruch, lokaler Verankerung sowie der Verschmelzung von Tradition und Innovation die gleichen Werte und Ziele. So macht es einfach Spass.»

Packaging Design und sanftes Facelift

In den Bereichen Packaging Design und Redesign trumpft Republica für Rugenbräu auf. Unter anderem hat die Kreativagentur das Hauptsortiment von Rugenbräu überarbeitet. «Dabei stand das Ziel im Zentrum, die so genannte Klassik-Linie in der Gegenwart ankommen zu lassen und gleichzeitig deren Herkunft zu wahren», erklärt Stefanie Berchtold, Head of Art bei Republica, laut Mitteilung. «Im Rahmen dieses Facelifts hat Republica auch das Wappen und den Schriftzug von Rugenbräu einem Refresh unterzogen. Dabei wurden der Bock – das Wappentier Interlakens – sowie die typischen Hopfenranken sanft und dennoch sichtbar modernisiert.» Im Weiteren verantwortete die Republica-Kreation das Packaging Design des neuen Biers «RED», des Whiskys «Two Lakes» und des «Génépi Liqueur alpine d’Interlaken».

Verantwortlich bei Rugenbräu: Remo Kobluk, Geschäftsführer, Claudia Santiago, Produktmanagement Verantwortliche Agentur: Republica, Bern. (pd/mj)