Das grosse Schweizer Gesangsfestival SGF’22 in Gossau/SG ist Geschichte. 333 Chöre mit 9‘000 Sängerinnen, 35'000 Festbesucher und cirka 1‘200 Helferinnen haben bei gesungen, gelauscht und zusammen gefeiert. Für die Kommunikation des Festivals zeichnete die St.Galler Agentur Kernbrand verantwortlich, wie es in einer Mitteilung heisst. In engem Austausch mit dem siebenköpfigen Organisations-Komitee (OK), habe die Agentur das gesamte Branding und sämtliche Kommunikations-Massnahmen orchestriert.

Von der gestalterischen Leitidee «Klang» ausgehend, wurde ein flexibles Gestaltungskonzept mit farbenfrohem Logo und grafischen Stilelementen entwickelt. Darauf basierend wurde ein umfassendes Kommunikations- und Marketingkonzept erstellt, das die Umsetzung einer «klingenden» Website und die Erarbeitung ein crossmediales Werbe-Massnahmenpakets enthielt, das ebenfalls durch die Agentur umgesetzt wurde.

«Wir im OK haben stets gespürt, dass Kernbrand mit viel Freude mitarbeitet. Ein Fest dieser Grössenordnung braucht Engagement und Innovationsgeist. Bei Kernbrand haben wir das von Anfang an gespürt und zusammen ein Gesangsfest organisiert, das Emotionen und Freude geweckt hat und noch lange nachhallen wird», lässt sich Max Nadig, Marketing- und Kommunikationschef des SGF’22, in der Mitteilung zitieren.

Verantwortlich bei Kernbrand: Oliver Fehr (Beratung), Sandra Green (Projektleitung), Samira Büchler, Felicia Aepli (Gestaltung), Stefan Kellenberger (Programmierung). (pd/tim)