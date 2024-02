Modulator: Gesundheitsthemen auf leicht verdauliche Art

Revue erscheint einmal jährlich, teilt Modulator am Montag mit. Ein aufgrund von Relevanz und Aktualität ausgewähltes Gesundheitsthema wird auf eine leicht verdauliche Art und Weise vertieft an den Leser gebracht. Darüber hinaus dient das Magazin dazu, Einblick in die breite Palette medizinischer Dienstleistungen zu schaffen, die das GZF bietet. Das GZF umfasst zwei Regionalspitäler, Pflegeheime und Rettungsdienst für die gesamte Region Fricktal.

Das Thema Bewegung steht im Zentrum der ersten Ausgabe. Das Heft reflektiert den menschlichen Aktivitätsbedarf in unterschiedlichen Lebenslagen – vom frisch geborenen Baby bis hin zur Seniorin mit Schenkelhalsfraktur. Ein Gespräch mit den leitenden Ärzten des Zentrum für Bewegung offenbart einen Blick hinter die Kulissen. Persönliche Fallstudien und Interviews mit Fachtherapeutinnen und –ärzten zeigen auf, wie Patientinnen und Patienten nach Unfällen und Operationen wieder auf die Beine kommen.







Auf der visuellen Ebene leiten dynamische Bildelemente und ein Schrittzähler durchs Heft. Weiterführende QR-Codes, Bewegungstipps und Fragen an die Leserschaft motivieren zu geistiger und körperlicher Aktivität. Eine Bildserie zum Rhein verortet das Gesundheitszentrum in nächster Nähe zu diesem energetischen Gewässer. Frische Pastelltöne schaffen Leichtigkeit und gute Laune.

Modulator steht hinter folgenden Leistungen: Corporate Publishing, visuelles Gesamtkonzept, Editorial Design, Infografiken, Illustrationen und Fotografie, Unterstützung Redaktion. (pd/spo)