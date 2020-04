Nach drei Jahren der Zusammenarbeit für den Geschäftsbericht entscheidet sich Swica, neu auch das viermal jährlich erscheinende Kundenmagazin mit Hej zu realisieren. Dies schreibt Hej in einer Mitteilung.

«Wir schätzen an Hej, dass sie uns nicht nur immer wieder mit kreativen Ansätzen überraschen, sondern sich auch während der Umsetzungsphase mit viel Liebe zum Detail engagieren», so Silvia Schnidrig, Leiterin Unternehmenskommunikation bei Swica. Das erste Magazin im neuen Kleid wird die Sommerausgabe sein, die im August 2020 erscheint. In den vergangenen Wochen erschienen der von Hej konzipierte Swica-Geschäftsbericht.

Hej wurde 2014 von Janine Widler und Helm Pfohl gegründet. Das achtköpfige Team betreut aktuell rund 40 Kunden aus Wirtschaft, Bildung, Sport und Kultur. (pd/eh)