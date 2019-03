Voxia Communication: Hertha Baumann-Zurcher neu im Team

Hertha Baumann-Zurcher wechselt zu Voxia Communication und wird ab 1. April als Leiterin des Zürcher Standortes für die Agentur im Einsatz sein.

«Hertha Baumann-Zurcher verstärkt unser Zürcher Team mit langjähriger Erfahrung als Kommunikatorin, ihrem umfassenden Wissen über die Schweizer Wirtschaft und mit ihrem Medien-Netzwerk», wird Laurent Ashenden, Gründungspartner und CEO von Voxia Communication, zitiert.

Baumann-Zurcher verfüge über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Kommunikation und Medienarbeit, die sie während ihrer Karriere bei verschiedenen namhaften Schweizer Unternehmen gesammelt habe, heisst es in einer Mitteilung. Mit der Ernennung von Baumann-Zurcher will die in der Westschweiz führende Agentur ihre Entwicklung in der Deutschschweiz fortsetzen und beschleunigen.

Vor ihrem Wechsel zu Voxia Communication war Baumann-Zurcher für die Kommunikationsstrategie und das Marketing der REYL Banking Group verantwortlich. Davor arbeitete sie als PR-Spezialistin für die Mirabaud Private Bank. Baumann-Zurcher ist Mitglied des Zentralvorstandes von PR Suisse und spricht fliessend Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch. (pd/cbe)