Interpunkt: Highlights als interaktive Landingpage

Der diesjährige Jahresbericht des Kantonsspitals Aarau präsentiert sich als Weiterentwicklung des Jahresberichts 2019. Die Web- und Werbeagentur Interpunkt aus Suhr hat das bestehende zweidimensionale Infografik-Konzept in enger Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsteam des Kantonsspitals weiterentwickelt und digitalisiert, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Jahresbericht 2020 präsentiert sich als interaktive Landingpage mit den Schwerpunktthemen des vergangenen Geschäftsjahres in Form von 3D-Elementen.

Auf der Landingpage finden Interessierte die Highlights aus dem Jahr 2020 des Kantonsspitals. Detaillierte 3D-Grafiken informieren über die Schwerpunktthemen pro Bereich in Kombination mit den relevanten Zahlen der vergangenen Geschäftsperiode. Userinnen und User haben die Möglichkeit, sich intuitiv durch die verschiedenen Highlights zu bewegen oder sich mittels Navigation führen zu lassen.

Die Schwerpunktthemen wurden inhaltlich in Form von Videos, Infografiken, Bildern und Texten mit weiterführenden Informationen ergänzt. Für ausgewählte Themen konzeptionierte und produzierte Interpunkt gemäss Mitteilung agenturintern informative Kurzvideos. Die Bewegtbilder und 3D-Szenen wurden bewusst so konzipiert, dass sie für weitere Zwecke wie die Website oder die sozialen Medien eingesetzt werden können.

Verantwortlich beim Kantonsspital Aarau: Julien Buro (Leiter Marketing und Kommunikation), Isabelle Wenzinger (Leiterin Public Affairs & Media Relations), Sarah Keller (Praktikantin Marketing & Kommunikation); verantwortlich bei Interpunkt: Fabian Koch (Konzept, Beratung, Filmproduktion), Christoph Zimmermann (Konzept, Grafik, 3D), Daniela Lanz und Caroline Bannwart (Inhalte), Guzman Bellon (Programmierung). (pd/lom)