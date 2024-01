Kommunikationsplan: Jan Flückiger kommt als Director an Bord

Jan Flückiger kommt von der Konferenz Kantonaler Energiedirektoren EnDK zur Kommunikationsplan AG. Er wird ab Sommer 2024 als Director zum weiteren Ausbau der Agentur beitragen und insbesondere am Standort Bern tätig sein, steht in einer Medienmitteilung.

Vorher bei Swisspower und NZZ

Als Generalsekretär der EnDK kenne Jan Flückiger die politischen Entscheidungsprozesse auf Bundes- wie auch Kantonsebene aus dem Effeff, heisst es weiter. Vor seiner Zeit als EnDK-Generalsekretär war Jan Flückiger Geschäftsleitungsmitglied von Swisspower und Bundeshausjournalist der NZZ.

«Ich freue mich, vermehrt unternehmerisch tätig zu sein. Mit Kommunikationsplan habe ich eine Agentur gefunden, die perfekt zu mir passt. Ich hoffe, mit meinem Netzwerk und meinen Erfahrungen zum wachsenden Erfolg dieser Agentur beizutragen», wird Jan Flückiger in der Medienmitteilung zitiert.

Am Standort Zürich verstärken Véronique Nüesch (Bild oben) und Carla De-Vizzi (Bild unten) die Agentur. Véronique Nüesch verfügt über grosse Expertise in der politischen Kommunikation. Sie werde hauptsächlich in Zürich tätig sein, aber als Romande auch die Brücke in die Westschweiz schlagen, teilt die Agentur mit.Vor ihrem Wechsel war Nüesch über acht Jahre beim Schweizerischen Versicherungsverband SVV tätig. Davor arbeitete sie für die Litra und für das Generalsekretariat der Mitte.

Carla De-Vizzi verstärkt Kommunikationsplan im Bereich Redaktion und Content-Produktion. Sie kommt vom Blick und wechselt vom Journalismus in die Agenturwelt. Vor ihrer Zeit als Blick-Journalistin arbeitete Carla De-Vizzi auch im News-Team beim Schweizer Radio und Fernsehen SRF für die Sendungen 10vor10, Tagesschau und Schweiz aktuell.

«Mit Jan Flückiger, Véronique Nüesch und Carla De-Vizzi bauen wir unsere Agentur auf verschiedenen Ebenen aus und stärken unsere Kompetenz und unser Netzwerk entscheidend», wird Roland Siegenthaler, Managing Partner bei Kommunikationsplan, in der Medienmitteilung von Montag zitiert. (pd/nil)