Serviceplan: Julia Herz stösst zur Geschäftsleitung

Julia Herz arbeitet als Client Service Director bei Plan.Net und verstärkt die Geschäftsleitung, wie es in der Mitteilung heisst. Seit rund drei Monaten arbeitet die Spezialistin für Business Intelligence in der Digitalagentur Plan.Net Suisse. Julia Herz bringe viel Fachverstand und Interesse an der Analyse von Daten mit, heisst es weiter. Damit fliesse neues Knowhow ein und erweitere das Angebot für Kunden um eine sehr wichtige und zukunftsträchtige Disziplin.

Julia Herzs berufliche Interessen waren am Anfang ihrer Berufslaufbahn vielfältig und auf den ersten Blick sehr unterschiedlich: Einerseits hat sie sich schon früh für IT und Datenanalyse interessiert, andererseits aber auch stark für Menschen und ihre Verhaltensweisen. Was auf den ersten Blick als widersprüchlich schien, hat sich als ideale Voraussetzung erwiesen, um Daten zu analysieren und daraus Erkenntnisse zu definieren, welche das Verhalten von Menschen erklären oder sogar vorhersehen.

Mit einer technischen Grundausbildung gerüstet, war Julia Herz bald im Bereich Marketing bei diversen Firmen tätig. Ein Studium an der HWZ in Business Communication und ein Master in Business Intelligence verschafften ihr weitere Fachkompetenzen. Bevor sie im House of Communication als Client Service Director in der Digitalagentur Plan.Net startete, war sie bei Qualipet als Leiterin Marketing und E-Commerce tätigt. Für den Fachmarkt im Bereich Tierbedarf hat sie den Webshop auf -und ausgebaut, den Retail fit für den Omnichannel-Verkauf und ein nahtloses Kundenerlebnis gemacht und im Zuge dessen auch viel Engagement in Change-Management investiert.

«Daten sind alles andere als trockenes Zahlenmaterial und Statistiken», lässt sich Julia Herz in der Mitteilung zitieren. «Daten spiegeln Verhaltensweisen, Vorlieben, Meinungen und Charaktere von Menschen wider. Deshalb sind sie so interessant für mich; und natürlich für alle Marketingleute. Mit den neuen und zugänglicheren AI-Tools eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten im Bereich der Prozessoptimierung und Automation».

Die Digitalagentur Plan.Net unterstützt ihre Auftraggeber dabei, ihre Kunden besser kennen zu lernen, ihre Verhaltensweisen herauszufinden und als starker Partner bei Transformations-Projekten tätig zu sein. Sei dies die User Experience einer Website abzubilden oder Verkaufsmöglichkeiten durch eine Customer Journey mit allen relevanten Touch Points sichtbar zu machen. Julia Herz hat an ihrer neuen Stelle auch der integrierte Ansatz einer Full Service Agentur besonders gereizt: «Um diese Erkenntnisse optimal im Marketing zu verwenden, bin ich im House of Communication genau am richtigen Ort. Hier arbeiten Digitalspezialisten eng mit Strateginen, Kundenbetreuer mit sehr langer Erfahrung, Mediaexpertinnen und natürlich vielen kreativen Köpfen zusammen, um für die Kunden und deren Kunden die beste Customer Experience zu erzielen. Die Arbeit in agilen Teams macht mir persönlich besonders Spass, es gibt immer wieder neue Ideen und andere Denkweisen – das inspiriert mich sehr, auch immer wieder andere Blickwinkel einzunehmen.»

In ihrer Freizeit engagiert sich Julia Herz für die Förderung von jungen Menschen im Bereich Entrepreneurship als Mentorin und Coach. Sie ist auch Member im Board der Network-Plattform Evecommerce, welche sich vor allem der Förderung von Frauen im Bereich Digital Commerce verschrieben hat. (pd/wid)