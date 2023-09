Philoro Schweiz, ein Anbieter von Gold und anderen Edelmetallen mit Filialen in mit Filialen in Wittenbach bei St. Gallen und in Zürich, betreibt auch einen Bereich Numismatik. Dazu hat das Unternehmen das erste Mal in seiner Geschichte, zusammen mit der St. Galler Agentur am Flughafen, einen Katalog lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst. Dieser wurde als klassisches Directmailing, zusammen mit der «Lupe» der Schweizer Post, an rund 30'000 Philatelisten versandt.

Verantwortlich bei Philoro Schweiz: Christian Brenner (Managing Director), Luca Vollenweider (Head of Trading); verantwortlich bei Agentur am Flughafen: René Eugster (Gesamtverantwortung), Wilko Nuber (Art Direction), Elia Vogt (Grafik, Illustration). (pd/wid)