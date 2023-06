EFD: Kritische Fragen zu Hollenstein im Parlament

Seit Mitte Mai ist der ehemalige Publizistische Leiter von CH Media Kommunikationschef von Finanzministerin Karin Keller Sutter (persoenlich.com berichtete). In den Tagen seines Stellenantritts veröffentlichte die Tagi-Journalistin Michèle Binswanger unter dem Titel #hateleaks in einem persönlichen Blog Dokumente, die beweisen sollen, dass Jolanda Spiess-Hegglin mit Anhängerinnen eine Kampagne gegen sie und ihre Buchveröffentlichung inszeniert und orchestriert haben sollen (persoenlich.com berichtete). Im Fokus steht auch Pascal Hollenstein, der als Journalist durch eine Spiess-Hegglin-freundliche Berichterstattung aufgefallen war.

Nun beschäftigen die Vorwürfe in Bezug auf seinen früheren Job das Parlament. Die SVP-Nationalräte Thomas Matter und Andreas Glarner haben das Thema #hateleaks und Hollensteins mutmassliche Verstrickungen ins Parlament gebracht und wollten von Karin Keller-Sutter wissen, wie der Bundesrat das Verhalten von Hollenstein beurteile und ob er als Kommunikationschef noch tragbar sei, schreibt die NZZ. Die Antwort von Keller-Sutter am Montag war kurz: «Der in den Fragen formulierte Vorwurf bezieht sich auf Artikel aus einer früheren Tätigkeit der angesprochenen Person. Der Bundesrat hat keinen Anlass, hierzu Stellung zu nehmen.» (wid)