IRF: Lara Surber und Jan Söntgerath an Bord geholt

IRF, ein Beratungsunternehmen für strategische Kommunikation, hat sein Team erweitert: Seit 1. Februar sind Lara Surber und Jan Söntgerath bei IRF als Berater tätig. Sie verstärken das Unternehmen insbesondere in den Dienstleistungen Medienarbeit, Unternehmensberichterstattung und Finanzkommunikation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Surber studierte Anglistik und Recht an der Universität Zürich und hat einen Masterabschluss in Organisationskommunikation der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW). Zuletzt war sie als Projektleiterin bei der Zürcher Content-Marketing-Agentur Swisscontent tätig, wo sie Kunden aus der Finanzindustrie inhaltlich und konzeptionell bei der Publikation von Kunden- und Mitarbeiterzeitschriften unterstützte.

Söntgerath studierte Internationale Beziehungen an der Universität St. Gallen und absolvierte das Lehrprogramm Wirtschaftsjournalismus. Vor seiner Tätigkeit bei IRF arbeitete er in der Unternehmenskommunikation der Helvetia Versicherungen in der Schweiz und in Wien. (pd/as)