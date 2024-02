Swibeco: Lawrence Ullmann neuer Marketingchef

Lawrence Ullmann hat seine neue Funktion bei Swibeco im November 2023 angetreten, heisst es in einer Medienmitteilung. Das Unternehmen ist ein Spezialist für Lohnnebenleistungen (sogenannte Fringe Benefits) und Herausgeber der Lunch Card. Ullmann hat einen Bachelor in Internationalen Beziehungen, einen Doppelmaster in Internationalem Management und bringt einen reichen Erfahrungsschatz im Bereich Marketing mit.

Stationen bei Procter & Gamble und Jumia

Nach seinem Studium in St. Gallen, Barcelona und Warschau begann Lawrence Ullmann seine Karriere bei Procter & Gamble, wo er für die Parfums von Gucci und Escada im DACH-Raum zuständig war. Danach wechselte er zur Jumia Group, einem E-Commerce-Unternehmen, das auf dem afrikanischen Markt aktiv ist. Dort war er fast fünf Jahre lang als Marketingmanager für E-Merchandising, Design und Mobile tätig. Anschliessend bereiste er während eines Sabbatical-Jahres den südamerikanischen Kontinent und war auch als Kitesurf-Lehrer tätig.

Nach seiner Rückkehr nach Europa begann Lawrence Ullmann als Marketing- und Verkaufsleiter bei sQale by QoQa, einem Joint Venture zwischen QoQa und Scalefast, das sich um das komplette Outsourcing des E-Commerce von Marken kümmert, die ihren eigenen Online-Shop einrichten und direkt verkaufen möchten.

Seit 2022 bei Swibeco

Im Mai 2022 stiess Lawrence Ullman zu Swibeco, zunächst als Growth Manager. In dieser Position führte eine Strategie für Wachstum, Daten und E-Commerce ein. Seit 2023 kümmert er sich zudem auch um Nachhaltigkeitsthemen. Zu seinen Aufgaben gehören die Umsetzung einer umfassenden Strategie und die Entwicklung neuer Produkte für Kunden und Nutzer. Neu hat Lawrence Ullmann auch die Leitung des Marketingteams übernommen, teilt das Unternehmen mit. (pd/nil)