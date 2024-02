thjnk Zürich: Lukas Amgwerd und Claudia Ziltener in der Geschäftsleitung

«Nach sieben Jahren ist für uns der Moment gekommen, die nächste Generation in die Geschäftsleitung nachzuziehen. Lukas und Claudia haben den Ausbau der Agentur in den letzten Jahren massgeblich geprägt. Sie sind wichtige Kulturträger und teilen mit uns die hohen Ambitionen, die wir als Agentur haben», wird Mitgründerin und Beratungs-Geschäftsführerin Andrea Bison in einer Medienmitteilung zitiert.

Lukas Amgwerd und Claudia Ziltener komplettieren die Geschäftsleitung rund um Andrea Bison, Alexander Jaggy, Gordon Nemitz und Pablo Schencke.

Creative Director und Teamleiterin

Lukas Amgwerd ist seit fünf Jahren Teil der Agentur. In seiner Rolle als Creative Director ist er verantwortlich für zahlreiche ausgezeichnete Kampagnen für Kunden wie Ochsner Sport, Denner, Bio Suisse, Migros Bio und Sunrise. Der 32-Jährige ist Mitglied des ADC Schweiz.

Claudia Ziltener stiess 2021 zu thjnk Zürich und hat eine führende Rolle in der Beratung. Die 34-Jährige hat das Digitalmarketing-Geschäft in der Agentur stark vorangetrieben und den Kunden Sunrise aufgebaut. Aktuell kümmert sie sich als Teamleiterin um das SWISS-Mandat und um das Neugeschäft.

thjnk Zürich wurde am 1. Juni 2016 gegründet. Heute zählt das Unternehmen 38 Mitarbeiter:innen und betreut 16 Marken. (pd/nil)